Green pass, Gelmini “Prevista introduzione per insegnanti e personale” (Di giovedì 5 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sull'obbligo del Green pass “è intenzione del Governo assicurare la ripresa delle attività scolastiche, in condizioni non solo di piena sicurezza, ma anche in presenza”. Lo ha detto la ministra per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, rispondendo al question time alla Camera. “A tal fine, proseguirà senza interruzioni la campagna vaccinale, che è un elemento strategico e fondamentale per garantire la possibilità di un ritorno in classe in presenza. Posso confermare che sono state superate le 70 milioni di dosi inoculate e abbiamo 33 milioni e 485 mila cittadini completamente immunizzati”, ha aggiunto. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sull'obbligo del“è intenzione del Governo assicurare la ripresa delle attività scolastiche, in condizioni non solo di piena sicurezza, ma anche in presenza”. Lo ha detto la ministra per gli Affari Regionali, Mariastella, rispondendo al question time alla Camera. “A tal fine, proseguirà senza interruzioni la campagna vaccinale, che è un elemento strategico e fondamentale per garantire la possibilità di un ritorno in classe in presenza. Posso confermare che sono state superate le 70 milioni di dosi inoculate e abbiamo 33 milioni e 485 mila cittadini completamente immunizzati”, ha aggiunto. ...

