Green Pass e vaccini, il Governo tentato dall’obbligo: “Consegnatemi i non vaccinati” (Di giovedì 5 agosto 2021) La cabina di regia del Governo Draghi sempre più verso l’estensione dell’obbligo del Green Pass a molteplici settori. In principio doveva riguardare solo palestre, piscine, cinema, teatri bar e ristoranti. Poi si è esteso anche alle attività parrocchiali con buona pace dei vescovi che non hanno battuto ciglio. In ultima istanza entrerà anche a scuola L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 5 agosto 2021) La cabina di regia delDraghi sempre più verso l’estensione dell’obbligo dela molteplici settori. In principio doveva riguardare solo palestre, piscine, cinema, teatri bar e ristoranti. Poi si è esteso anche alle attività parrocchiali con buona pace dei vescovi che non hanno battuto ciglio. In ultima istanza entrerà anche a scuola L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Green pass obbligatorio, domani il debutto. Da ristoranti a cinema, cosa cambia In attesa che il nuovo decreto che riguarderà, in particolare, scuola e trasport i tagli il traguardo nella giornata di oggi, scatta da domani, venerdì 6 agosto il green pass obbligatorio per entrare nei ristoranti al chiuso e consumare al tavolo anche nei bar. Green pass, dove va esibito? - L'articolo 9 bis al decreto di luglio prevede l'impiego della ...

Covid, linea dura di Forza Nuova: 'Chi si vaccina sarà espulso' - - > Leggi Anche Green pass, manifestazioni in tutta Italia contro l'uso del certificato vaccinale: 'Basta dittatura sanitaria' 'Oggi il Green pass sanitario è l'arma definitiva necessaria al regime ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green pass, Gelmini: “Diverrà obbligatorio per i trasporti a lunga percorrenza extra regionali , non locale” Come più volte anticipato, da domani entrerà in vigore l’obbligatorietà del ’discusso’ green pass obbligatorio. E mentre già da diverse settimane imperversa la protesta da parte di chi contrario, semb ...

Green pass: verso l’obbligo anche per gli universitari Green pass obbligatorio per il personale della scuola. E’ l’orientamento che, a quanto si apprende, è stato confermato dalla cabina di regia del governo in vista del Consigli ...

