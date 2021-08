Green pass da oggi: dove è necessario. Obbligatorio anche a scuola, università e trasporti. Sanzioni per i docenti sprovvisti (Di giovedì 5 agosto 2021) Green pass Obbligatorio anche per scuola, università e trasporti a lunga percorrenza. Lo ha deciso il governo con un nuovo decreto, dopo che, da oggi 6 agosto 2021, il certificato verde diventa indispensabile per ristoranti, piscine, palestre, cinema, stadi e teatri. Il testo, 10 articoli, entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dunque entro sabato 7 agosto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 5 agosto 2021)pera lunga percorrenza. Lo ha deciso il governo con un nuovo decreto, dopo che, da6 agosto 2021, il certificato verde diventa indispensabile per ristoranti, piscine, palestre, cinema, stadi e teatri. Il testo, 10 articoli, entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dunque entro sabato 7 agosto L'articolo proviene da Firenze Post.

