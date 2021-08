Green Pass, conto alla rovescia per l’obbligo al ristorante. Trasporti, scuola e lavoro: le nuove regole (Di giovedì 5 agosto 2021) Da domani 6 agosto sarà in vigore l‘obbligo del Green Pass per cenare in un ristorante al chiuso, entrare al cinema o a teatro, andare in palestra o in piscina. E adesso il governo amplia la platea delle attività in cui sarà obbligatoria la certificazione verde, includendo Trasporti a lunga percorrenza e scuola. Oggi 5 agosto il Presidente del Consiglio Mario Draghi incontrerà i ministri e gli esperti del Cts (il Comitato tecnico scientifico), nel pomeriggio si svolgerà il Cdm che stabilirà le nuove regole. Battaglia politica Draghi dovrà fare una sintesi tra le diverse ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 5 agosto 2021) Da domani 6 agosto sarà in vigore l‘obbligo delper cenare in unal chiuso, entrare al cinema o a teatro, andare in palestra o in piscina. E adesso il governo amplia la platea delle attività in cui sarà obbligatoria la certificazione verde, includendoa lunga percorrenza e. Oggi 5 agosto il Presidente del Consiglio Mario Draghi incontrerà i ministri e gli esperti del Cts (il Comitato tecnico scientifico), nel pomeriggio si svolgerà il Cdm che stabilirà le. Battaglia politica Draghi dovrà fare una sintesi tra le diverse ...

Advertising

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Il numero di articoli di Guerzoni-Sarzanini sul Corriere che ogni giorno annunciano per domani l'obbligo di green p… - ArchiloeMario : RT @NonVaccinato: #Greenpass per entrare nei locali: “Come fecero con gli ebrei”. Clamorosa protesta ad #Alghero. | La provocazione del tit… - Urobertu : RT @pbecchi: Come mi segnala ?@GiulioMarini2? c’è anche la Risoluzione 2383/21 che va nella medesima direzione. Possibile che nessuna forza… -