Green Pass, certificato per gli esenti dalla vaccinazione: la nuova circolare (Di giovedì 5 agosto 2021) È arrivata la circolare del Ministero della Salute che autorizza la certificazione di esenzione alla vaccinazione contro Sars-CoV-2. Arriva quindi finalmente una risposta ai dubbi di tutte quelle persone che per patologie pregresse o per allergie non possono essere sottoposti alla vaccinazione contro il Covid e che quindi non potevano ricevere il Green Pass per la vaccinazione, dovendo ricorrere solo ai tamponi. La certificazione sarà inizialmente cartacea, per poi poter essere caricata in formato digitale. Fino al 30 settembre saranno inoltre valide le certificazioni di esclusione ...

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Regole green pass: cosa cambia dal 6 agosto Dal 6 agosto entrano in vigore le nuove regole sul green pass obbligatorio: bar, ristoranti, palestre, piscine, teatri, musei, cinema, sale gioco e tanti altri luoghi richiederanno la certificazione verde Covid - 19 all'ingresso. Le nuove regole sul ...

Quali tamponi sono validi per ottenere il green pass Con quali tamponi è possibile ottenere il green pass ? Dal 6 agosto la certificazione verde diventerà un prerequisito essenziale per accedere a numerose attività aperte al pubblico, come palestre, piscine bar e ristoranti . Oltre al vaccino e ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green pass Italia: le regole dal 6 agosto. Dove diventa obbligatorio E dovrebbe tenersi giovedì alle 14 una riunione del Consiglio dei ministri proprio per approvare le nuove misure sul Green pass e per il contrasto al Covid. Green pass… Leggi ...

Green pass per italiani all’estero: come ottenerlo Green pass per italiani all’estero: come ottenerlo. Pubblicata la circolare del Ministero della Salute. Green pass per italiani all’estero: come ottenerlo (Foto di Nataliya Vaitkevich da Pexels) Ci si ...

