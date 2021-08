Green pass: al via il nuovo decreto (Di giovedì 5 agosto 2021) Alla fine è arrivato. Dopo un lungo Consiglio dei ministri, il governo ha approvato il decreto sul Green pass. Secondo quanto previsto dal provvedimento, è stato innanzitutto introdotto l'obbligo del lasciapassare per i trasporti a lunga percorrenza. In particolare, dal primo settembre sarà richiesto per accedere ai traghetti (eccezion fatta per lo Stretto di Messina) e a varie tipologie di treno (interregionali, intercity e ad alta velocità). Il pass sarà inoltre necessario per gli autobus che si spostano tra regioni differenti. Per quanto riguarda le attività scolastiche, la bozza del ... Leggi su panorama (Di giovedì 5 agosto 2021) Alla fine è arrivato. Dopo un lungo Consiglio dei ministri, il governo ha approvato ilsul. Secondo quanto previsto dal provvedimento, è stato innanzitutto introdotto l'obbligo del lasciaare per i trasporti a lunga percorrenza. In particolare, dal primo settembre sarà richiesto per accedere ai traghetti (eccezion fatta per lo Stretto di Messina) e a varie tipologie di treno (interregionali, intercity e ad alta velocità). Ilsarà inoltre necessario per gli autobus che si spostano tra regioni differenti. Per quanto riguarda le attività scolastiche, la bozza del ...

