Green Pass a scuola, il Governo verso l’obbligo per personale scolastico e studenti (Di giovedì 5 agosto 2021) E se domani, venerdì 6 agosto, il Green Pass entrerà di fatto in vigore e servirà per partecipare alla vita sociale, il Governo in queste ore starebbe ragionando sull’utilizzo del certificato verde anche a scuola in vista della riapertura di settembre. L’obiettivo, ormai non ci sono dubbi, è quello di far ritornare gli studenti tra i banchi, così da dare modo a loro di lasciarsi alle spalle la didattica a distanza. Si spera una volta per tutte. Green Pass a scuola, cosa sta decidendo il Governo sull’obbligo Si sta tenendo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 agosto 2021) E se domani, venerdì 6 agosto, ilentrerà di fatto in vigore e servirà per partecipare alla vita sociale, ilin queste ore starebbe ragionando sull’utilizzo del certificato verde anche ain vista della riapertura di settembre. L’obiettivo, ormai non ci sono dubbi, è quello di far ritornare glitra i banchi, così da dare modo a loro di lasciarsi alle spalle la didattica a distanza. Si spera una volta per tutte., cosa sta decidendo ilsulSi sta tenendo ...

Advertising

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Il numero di articoli di Guerzoni-Sarzanini sul Corriere che ogni giorno annunciano per domani l'obbligo di green p… - ballesio_laura : RT @janavel7: Dopo il no al green pass la nuova battaglia di Salvini: il no alla patente di guida. Basterà l'autocertificazione: io so guid… - zazoomblog : Green pass cabina di regia: verso obbligo per personale scuola e studenti universitari capienza treni all80% -… -