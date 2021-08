Grecia | incendio isola di Eubea Monastero isolato | i monaci si rifiutano di abbandonarlo

(Di giovedì 5 agosto 2021) Anche la, come l'Italia , colpita dalla piaga degli incendi estivi. In particolare le fiamme sono divampate ieri sull'di, al largo di Atene, la più grandedelladopo ...

Advertising

InformatiVivere : Incendio minaccia nord di #Atene, abitazioni a rischio?????? #Grecia Segui Vivere Informati anche su #Facebook,… - AProciv : RT @giornaleprociv: Il #Mediterraneo è diventata una zona a rischio incendio ?? - 76Celisa : RT @francofontana43: Incendio a nord di Atene: migliaia di sfollati, case distrutte. «State a casa» L'appello delle autorità greche. Più di… - ritafertilidea : RT @MarianoGiustino: Geopolitica e nazionalismo estremo nell'emergenza incendi in #Turchia. Facciamo il punto: Ankara rifiuta l'aiuto di #I… - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: Geopolitica e nazionalismo estremo nell'emergenza incendi in #Turchia. Facciamo il punto: Ankara rifiuta l'aiuto di #I… -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia incendio

La Repubblica

In particolare le fiamme sono divampate ieri sull'isola di Eubea , al largo di Atene, la più grande isola delladopo Creta. Almeno 150 case sono state distrutte dal iolentoche ha ...e Turchia in fiamme.boschivo a una ventina di km da Atene Mezza Europa nella morsa degli incendi. Sud Italia,e Turchia le zone più colpite Incendi in Turchia: una corsa ...Anche la Grecia, come l'Italia, colpita dalla piaga degli incendi estivi. In particolare le fiamme sono divampate ieri sull'isola di Eubea, al largo di Atene, la più grande isola della Grecia dopo Cre ...La Grecia sta affrontando una delle peggiori ondate di caldo degli ultimi decenni e il paese rimane in massima allerta mentre continua a combattere gli ...