Grande Fratello, furto in casa dell’ex concorrente mentre era al mare: bruttissimo episodio (Di giovedì 5 agosto 2021) , ecco cosa è successo. Spiacevole episodio per una delle concorrenti più amate della storie del Grande Fratello. Rientrata a casa dopo una giornata trascorsa al mare, ha trovato una terribile sorpresa. La sua abitazione a Roma era completamente a soqquadro: dei ladri L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 5 agosto 2021) , ecco cosa è successo. Spiacevoleper una delle concorrenti più amate della storie del. Rientrata adopo una giornata trascorsa al, ha trovato una terribile sorpresa. La sua abitazione a Roma era completamente a soqquadro: dei ladri L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

insopportabile : Oggi non si ritira solo un mito, fratello, amico, sportivo che mi ha fatto sognare come pochissimi. Si ritira il pi… - elebrug : RT @insopportabile: Oggi non si ritira solo un mito, fratello, amico, sportivo che mi ha fatto sognare come pochissimi. Si ritira il più gr… - fxrfallabianca : ma è vero che quel coglione di Tommaso di temptation(?) island andrà al grande fratello????????? - F_Baldux : RT @AurelianoStingi: Anche se non ci conosciamo personalmente in questi mesi ci siamo confrontati tante volte, ti considero un fratello sci… - kadei15 : RT @insopportabile: Oggi non si ritira solo un mito, fratello, amico, sportivo che mi ha fatto sognare come pochissimi. Si ritira il più gr… -