Grande Fratello, che fine ha fatto la cinesina? Oggi super modella (Di giovedì 5 agosto 2021) Non riuscirete a riconoscerla: la dolce e simpatica Man Lo Zhang ora ha 41 anni ed ha avuto un'incredibile trasformazione. Abbiamo conosciuto Man Lo Zhang della sesta edizione del Grande Fratello (la storica versione "nip"), all'epoca condotto da Alessia Marcuzzi. Oggi, la dolce e simpatica cinesina appare notevolmente cambiata. Dalla sua partecipazione al Grande Fratello, L'articolo proviene da Leggilo.org.

