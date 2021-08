Golf | WGC-FedEx St Jude Invitational Harris English al comando al termine della prima tornata

(Di venerdì 6 agosto 2021) Archiviati i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ilinternazionale rientra nei ranghi del calendario canonico. Spazio al WorldChampionship –St.(montepremi 10,5 milioni di dollari), evento che si snoda sul percorso par 70 del TPC Southwind di Menphis (Tennessee, Stati Uniti). Field di 66isti invitati secondo alcuni criteri come partecipazione alla scorsa President Cup e Ryder Cup, presenza nella top 50 dell’Official WorldRanking, vincitori di tornei nel corso dell’anno, e qualificati mediante tornei del PGA of Australasia, Sunshine ...

Si torna inoltre a giocare la CJ Cup in Giappone, dopo un anno di esilio forzato, mentre ilviene letteralmente dimezzato: il Mexico Championship non si gioca più sotto quell'ala e il ...World...Questo è il pubblico più bello in assoluto che si possa incontrare in un torneo di. Per ... Salgono così a cinque i suoi successi sul PGA Tour (cifra comprensiva di due Major e di un, il ...Archiviati i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 il golf internazionale rientra nei ranghi del calendario canonico. Spazio al World Golf Championship - FedEx St. Jude Invitational (montepremi 10,5 milioni d ...Scommesse Golf: quote, statistiche e free pick sul Fedex St.Jude Invitational del WGC, sul Barracuda Championship del PGA Tour e sul Hero Open del European Tour dal 5 al 8 agosto 2021.