Gli stadi riaprono ai tifosi al 50%: posti a scacchiera e green pass (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Consiglio dei Ministri ha accolto le richieste del mondo del calcio dando mandato al Dipartimento per lo Sport di dare le linee guida per la presenza effettiva del pubblico al 50% con modalità a ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli stadi Green pass scuola e trasporti ...rapidi in farmacia per la fascia d'età tra i 12 e i 18 anni costeranno 8 euro (e 15 per tutti gli ... La norma è funzionale all'allargamento della capienza negli stadi in vista dell'inizio del prossimo ...

Gli stadi riaprono ai tifosi al 50%: posti a scacchiera e green pass ...primo passo in avanti verso l'obiettivo che ci siamo posti di riavere al più presto i nostri stadi ... ma da tutti gli appassionati italiani". È quanto dichiara il Sottosegretario di Stato con delega ...

La Serie A sorride: via libera del governo alla riapertura degli stadi al 50% la Repubblica Il governo apre gli stadi al 50% a scacchiera, a Napoli 17mila spettatori Il consiglio dei ministri ha dato una mano al calcio italiano, ha dato l’ok alla riapertura degli stadi con l’obiettivo di avere la presenza effettiva del pubblico al 50% con modalità a scacchiera e ...

