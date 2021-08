Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si Sposano | la Rivelazione!

(Di giovedì 5 agosto 2021), dopo essersi conosciuti al Grande Fratello Vip, si sono dimostrati sempre più uniti. Secondo quello che è trapelato, ormai sarebbe vicina anche la data delle nozze… Ecco tutti i dettagli!sono stati la coppia per eccellenza dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. I due hanno intrapreso una relazione nella casa e da quel momento sono rimasti inseparabili. Le cose tra loro sono andate sempre molto bene, ed ora, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero già in corso i primi preparativi ...

