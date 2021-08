Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, clamorosa novità: accade l’impensabile dopo pochi mesi insieme (Di giovedì 5 agosto 2021) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno da pochi mesi insieme, ma nonostante ciò hanno preso un’importante decisione per le loro vite. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono reduci dall’esperienza al Grande Fratello Vip. Esperienza che gli ha cambiato la vita, considerato che sono entrati nella casa più spiata d’Italia da single e sono usciti più L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 5 agosto 2021)stanno da, ma nonostante ciò hanno preso un’importante decisione per le loro vite.sono reduci dall’esperienza al Grande Fratello Vip. Esperienza che gli ha cambiato la vita, considerato che sono entrati nella casa più spiata d’Italia da single e sono usciti più L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

fanpage : Per l’occasione la modella italo persiana ha scelto un elegante abito nero, uno dei suoi colori preferiti #prelemi - fanpage : Nel giorno del suo 31esimo compleanno, Pierpaolo Pretelli riceve una bellissima e romantica dedica da parte della s… - CheDonnait : In tal caso, vado subito a comprare il vestito. Chi come me? #prelemi - zazoomblog : La mamma di Giulia Salemi in ospedale: ‘Sto male ma i medici…’. Come sta Fariba e cosa le è successo - #mamma… - Alberto20216 : RT @DMnelcuore: Altro best moment della giornata di ieri ???????. Day ? a Giulia ? ' Amore Giulia Salemi amore mio mi manchi'. Daylia ????? #… -