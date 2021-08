Ginnastica ritmica, Olimpiadi Tokyo: Agiurgiuculese e Baldassarri iniziano l’avventura, stanotte le qualifiche (Di giovedì 5 agosto 2021) La Ginnastica ritmica sarà tra le grandi protagoniste del weekend conclusivo delle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’Ariake Gymnastics Centre, lasciato libero dall’artistica da ormai un paio di giorni, si appresta ad ospitare il concorso generale individuale e il concorso generale per gruppi: sono gli unici due eventi che assegneranno titoli, non sono previste le Finali di Specialità che caratterizzano la giornata di chiusura di Mondiali ed Europei. Si parte con le qualificazioni delle individualiste, in programma venerdì 6 agosto. L’Italia sarà protagonista con due ginnaste: Milena Baldassarri e Alexandra ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Lasarà tra le grandi protagoniste del weekend conclusivo delledi2021. L’Ariake Gymnastics Centre, lasciato libero dall’artistica da ormai un paio di giorni, si appresta ad ospitare il concorso generale individuale e il concorso generale per gruppi: sono gli unici due eventi che assegneranno titoli, non sono previste le Finali di Specialità che caratterizzano la giornata di chiusura di Mondiali ed Europei. Si parte con le qualificazioni delle individualiste, in programma venerdì 6 agosto. L’Italia sarà protagonista con due ginnaste: Milenae Alexandra ...

Advertising

Coninews : Alessia Maurelli pronta a spiccare il volo per #Tokyo2020 con le Farfalle della ginnastica ritmica. ???? #ItaliaTeam… - Italia_Notizie : È il momento della ginnastica ritmica alle Olimpiadi: le farfalle vanno a caccia del podio. Nell’individuale in due… - erregi69 : È il momento della ginnastica ritmica alle Olimpiadi: le farfalle vanno a caccia del podio. Nell’individuale in due… - fattoquotidiano : È il momento della ginnastica ritmica alle Olimpiadi: le farfalle vanno a caccia del podio. Nell’individuale in due… - ACanalella : RT @Italysckros: Se rai2 non mi farà vedere la ginnastica ritmica lì denuncio! #GiochiOlimpici -