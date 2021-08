Gigi D’Alessio di nuovo papà, la reazione di Anna Tatangelo sulla gravidanza della nuova fidanzata dell’ex marito (Di giovedì 5 agosto 2021) Gigi D’Alessio sta per diventare di nuovo papà. Il cantante napoletano sta infatti aspettando un bambino dalla nuova compagna, Denise. Ma come avrà reagito Anna Tatangelo di fronte a questa notizia? LEGGI ANCHE: — Anna Tatangelo e la gaffe su Gigi D’Alessio: cosa spunta alle sue spalle mentre lei canta Gigi D’Alessio aspetta il suo quinto figlio da Denise, la sua nuova compagna. Tuttavia il gossip impazza per ciò che riguarda Anna ... Leggi su funweek (Di giovedì 5 agosto 2021)sta per diventare di. Il cantante napoletano sta infatti aspettando un bambino dallacompagna, Denise. Ma come avrà reagitodi fronte a questa notizia? LEGGI ANCHE: —e la gaffe su: cosa spunta alle sue spalle mentre lei cantaaspetta il suo quinto figlio da Denise, la suacompagna. Tuttavia il gossip impazza per ciò che riguarda...

Advertising

fragal77 : Count down del concerto del mio idolo Gigi D'Alessio a Taranto. ??????????????????????????? - doppiavivi : Altro che sfigato Gigi D'alessio tromba belle donne e sforna figli come non ci fosse il covid. - sonikmusicnet : Ora in onda: Gigi D’Alessio Feat Giusy Ferreri - Non solo parole - brittax3000 : #gigidalessio Che casino ! I 2 nipoti di nonno Gigi d'Alessio (figli di Claudio d'Alessio) dovranno chimiare la/il… - LSantillo_96 : Ci pensate che col quinto figlio Gigi D'Alessio non può più indebitarsi? -