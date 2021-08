Gianna Nannini ci ha fatto sognare con le sue canzoni, ma perché la sua voce è rauca? Ha a che fare con un tragico evento (Di giovedì 5 agosto 2021) Seguita e amata da schiere di fan in delirio ad ogni suo concerto, Gianna Nannini ha un timbro di voce inconfondibile, ma pochi sanno che non è sempre stata così e che è stato causato di un incidente che le è capitato anni fa, quando ancora non era una cantante. L’incidente Da piccola Gianna lavorava nella pasticceria di famiglia ed è proprio lì che si è consumata una vera tragedia, che ha raccontato lei stessa al Corriere: Lasciai nella macchina per i ricciarelli le falangi del medio e dell’anulare della mano sinistra. Finirono nell’impasto dei dolci, ma nessuno li ha mangiati; li ritrovarono il giorno dopo, ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 5 agosto 2021) Seguita e amata da schiere di fan in delirio ad ogni suo concerto,ha un timbro diinconfondibile, ma pochi sanno che non è sempre stata così e che è stato causato di un incidente che le è capitato anni fa, quando ancora non era una cantante. L’incidente Da piccolalavorava nella pasticceria di famiglia ed è proprio lì che si è consumata una vera tragedia, che ha raccontato lei stessa al Corriere: Lasciai nella macchina per i ricciarelli le falangi del medio e dell’anulare della mano sinistra. Finirono nell’impasto dei dolci, ma nessuno li ha mangiati; li ritrovarono il giorno dopo, ...

ANNAQuercia : per oggi non si muore, con testo-Gianna Nannini - vedovaanera : paul mccartney che avevo scambiato per gianna nannini - ANNAQuercia : la differenza -gianna nannini e massimo ranieri - ANNAQuercia : romantico e bestiale con testo gianna nannini - ANNAQuercia : liberiamo con testo. gianna nannini -