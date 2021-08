Germania, ordini industria crescono oltre attese a giugno (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – crescono più del previsto gli ordinativi all’industria in Germania nel mese di giugno. Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un aumento degli ordinativi del 4,1%, mentre il consensus era per una salita dell’1,9% dopo il -3,2% del mese precedente (rivisto da un preliminare -3,7%). Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente gli ordinativi risultano in aumento del 26,2%. Rispetto a febbraio 2020, l’ultimo mese prima dell’imposizione delle restrizioni a causa della pandemia di coronavirus, i nuovi ordini di giugno 2021 sono superiori dell’11,2% ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) –più del previsto gli ordinativi all’innel mese di. Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un aumento degli ordinativi del 4,1%, mentre il consensus era per una salita dell’1,9% dopo il -3,2% del mese precedente (rivisto da un preliminare -3,7%). Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente gli ordinativi risultano in aumento del 26,2%. Rispetto a febbraio 2020, l’ultimo mese prima dell’imposizione delle restrizioni a causa della pandemia di coronavirus, i nuovidi2021 sono superiori dell’11,2% ...

Advertising

massimovallo : RT @Corvonero75: Giovanardi fa notare che in Inghilterra e Germania non vaccinano sotto i 16 anni, non fanno vaccinazioni a tappeto e Pregl… - Testament73 : RT @Corvonero75: Giovanardi fa notare che in Inghilterra e Germania non vaccinano sotto i 16 anni, non fanno vaccinazioni a tappeto e Pregl… - Ilaria19425156 : RT @Corvonero75: Giovanardi fa notare che in Inghilterra e Germania non vaccinano sotto i 16 anni, non fanno vaccinazioni a tappeto e Pregl… - russano10 : RT @Corvonero75: Giovanardi fa notare che in Inghilterra e Germania non vaccinano sotto i 16 anni, non fanno vaccinazioni a tappeto e Pregl… - duxfightdemon : RT @Corvonero75: Giovanardi fa notare che in Inghilterra e Germania non vaccinano sotto i 16 anni, non fanno vaccinazioni a tappeto e Pregl… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania ordini Germania, ordini industria crescono oltre attese a giugno Crescono più del previsto gli ordinativi all'industria in Germania nel mese di giugno. Secondo l' Ufficio Nazionale di Statistica Destatis , si è registrato ... i nuovi ordini di giugno 2021 sono ...

Appuntamenti macroeconomici del 5 agosto 2021 Giovedì 05/08/2021 08:00 Germania : Ordini industria, mensile (atteso 1,9%; preced. - 3,2%) 08:45 Francia : Produzione industriale, mensile (atteso 0,6%; preced. - 0,3%) 13:30 USA : Challenger licenziamenti (preced. 20,48K ...

Germania, Ordini industria (MoM) in giugno Teleborsa Germania, ordini industria crescono oltre attese a giugno (Teleborsa) – Crescono più del previsto gli ordinativi all’industria in Germania nel mese di giugno. Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un ...

Germania, Ordini industria (MoM) in giugno Germania, Ordini industria in giugno su base mensile (MoM) +4,1%, in aumento rispetto al precedente -3,2% (la previsione era +1,9%).

Crescono più del previsto gli ordinativi all'industria innel mese di giugno. Secondo l' Ufficio Nazionale di Statistica Destatis , si è registrato ... i nuovidi giugno 2021 sono ...Giovedì 05/08/2021 08:00industria, mensile (atteso 1,9%; preced. - 3,2%) 08:45 Francia : Produzione industriale, mensile (atteso 0,6%; preced. - 0,3%) 13:30 USA : Challenger licenziamenti (preced. 20,48K ...(Teleborsa) – Crescono più del previsto gli ordinativi all’industria in Germania nel mese di giugno. Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un ...Germania, Ordini industria in giugno su base mensile (MoM) +4,1%, in aumento rispetto al precedente -3,2% (la previsione era +1,9%).