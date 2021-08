Gemma Galgani verso un nuovo reality | la voce che infiamma il web

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 5 agosto 2021) Sta per cominciare una nuova stagione di Uomini e Donne e l’attenzione è tutta su, la quale pare aver perso lo scettro di dama più famosa del talk show. Non a caso, il programma è intenzionato a dare più spazio a Isabella Ricci, il che ha lasciato la torinese piuttosto perplessa. Per tale motivo, qualcuno sostiene che abbia deciso di virare altrove e mettersi in gioco in qualche. E’ recente, infatti, ladella sua possibile partecipazione a La Talpa.: addio a Uomini e Donne? In attesa della nuova stagione di Uomini e Donne, che proporrà ancora una ...