Garbagnate | Vaccino anti-Covid nelle farmacie | Ceriano | nessun accordo per la Gianetti | ANTEPRIMA

Advertising

infoitsalute : Vaccino anti Covid in farmacia: la sperimentazione è partita anche a Garbagnate - Il Notiziario - ilNotiziarioInd : Vaccino anti Covid in farmacia: la sperimentazione è partita anche a Garbagnate -

Ultime Notizie dalla rete : Garbagnate Vaccino

IL GIORNO

... divise per provincia, che da domani, martedì 3 agosto, inizieranno a somministrare ilin ... farmacia Dante snc, via Dante 70 Monza, farmacia Manzoni sas, via Manzoni 14/16 Milano...... spicca l'accordo raggiunto con le farmacie per la somministrazione delanti - Covid - 19 . ... farmacia Dante snc, via Dante 70; Monza, farmacia Manzoni sas, via Manzoni 14/16;...La Comunale 2 di via Milano dà l’avvio della sperimentazione in Lombardia. Dieci gli utenti over 60 nella prima giornata, prenotazioni quasi esaurite ...La Comunale 2 di via Milano dà l’avvio della sperimentazione in Lombardia. Dieci gli utenti over 60 nella prima giornata, prenotazioni quasi esaurite ...