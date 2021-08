Ganna e Viviani senza più casa | il velodromo di Montichiari chiude a ottobre per 4 mesi

(Di giovedì 5 agosto 2021) Abbiamo appena vinto due medaglie in due giorni, l'oro olimpico del quartetto dell'inseguimento con, Lamon, Consonni e Milan, e lo splendido bronzo nell'Omnium con Elia. Medaglie nate ...

LiaCapizzi : ?? ???? Pippo Ganna il leader. Con Simone Consonni, Francesco Lamon, Jonathan Milan. Ma chi merita un monumento è i… - Eurosport_IT : ?? MEDAGLIE ITALIA (1/4) ?? ?? Bottaro ?? ?? Viviani ????? ?? Stano ????? ?? Rizza ????? ?? Paltrinieri ????? ?? Ganna, Consonn… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Ciclismo, Ganna e Viviani senza più casa: la pista di #Montichiari chiude per 4 mesi - about_lauMarcuz : RT @Eurosport_IT: ?? MEDAGLIE ITALIA (1/4) ?? ?? Bottaro ?? ?? Viviani ????? ?? Stano ????? ?? Rizza ????? ?? Paltrinieri ????? ?? Ganna, Consonni, Lam… - Silvia_Mio86 : RT @Gazzetta_it: Ciclismo, Ganna e Viviani senza più casa: la pista di #Montichiari chiude per 4 mesi -

Ultime Notizie dalla rete : Ganna Viviani

Abbiamo appena vinto due medaglie in due giorni, l'oro olimpico del quartetto dell'inseguimento con, Lamon, Consonni e Milan, e lo splendido bronzo nell'Omnium con Elia. Medaglie nate grazie alla disponibilità dell'unico velodromo coperto in Italia, quello di Montichiari nel Bresciano, ......*Gianmarco Tamberi (salto in alto) *Marcell Jacobs (100 metri) *Tita - Banti (vela) *Pippo, ... 10 chilometri di fondo) *Elia(ciclismo, omnium) *Viviana Bottaro"Sono il più forte", è questo quello che si è continuato a ripetere nelle mente Massimo Stano, inaspettata medaglia d'oro nella marcia 20 chilometri ...Consonni è stato il decisivo collante della squadra dell’inseguimento su pista che sui 4 mila metri ha piegato con un’incredibile rimonta la Danimarca volando a 70 km/h e fissando il nuovo record del ...