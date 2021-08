Gaia è la milionesima vaccinata in Liguria: 'Per il rispetto del bene comune' (Di giovedì 5 agosto 2021) 'È Gaia, 26 anni, la milionesima vaccinata in Liguria. Lo ha fatto 'per il rispetto di tutti e per il bene comune' e tutti dovremmo prendere esempio dalle sue parole per riuscire a sconfiggere ... Leggi su genovatoday (Di giovedì 5 agosto 2021) 'È, 26 anni, lain. Lo ha fatto 'per ildi tutti e per il' e tutti dovremmo prendere esempio dalle sue parole per riuscire a sconfiggere ...

Advertising

GiovanniToti : ?? UN MILIONE DI VACCINATI IN LIGURIA ?? Gaia è la milionesima persona vaccinata in #Liguria. Le sue parole siano… - COVIDbot_ITA : RT @RegLiguria: UN MILIONE DI VACCINATI IN LIGURIA ? Sono 1.000.514 i liguri che hanno ricevuto il vaccino anti Covid: Gaia, 26 anni, è la… - GennaroPunzo6 : RT @GiovanniToti: ?? UN MILIONE DI VACCINATI IN LIGURIA ?? Gaia è la milionesima persona vaccinata in #Liguria. Le sue parole siano un be… - BabboleoNews : Un milione di liguri si è vaccinato contro il #Covid. Lo comunica Regione #Liguria. Tra chi ha ricevuto due dosi e… - Iw1prt_Alberto : RT @RegLiguria: UN MILIONE DI VACCINATI IN LIGURIA ? Sono 1.000.514 i liguri che hanno ricevuto il vaccino anti Covid: Gaia, 26 anni, è la… -