Futuro di Lukaku al Chelsea? Parla il suo agente Pastorello (Di giovedì 5 agosto 2021) In un tweet Fabrizio Romano ha riportato le parole di Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku: Romelu Lukaku’s agent Federico Pastorello: “You'll be able to listen to our reasons soon, however this turns out”. #CFC #InterChelsea will have new direct talks with Inter board tomorrow – preparing the new official bid. #Lukaku— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2021 Tali parole del procuratore erano rivolte ad un tifoso dell’Inter. Secondo il giornalista domani sarà una giornata importante per la trattativa che porterebbe il gigante belga a Londra. ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 agosto 2021) In un tweet Fabrizio Romano ha riportato le parole di Federicodi Romelu: Romelu’s agent Federico: “You'll be able to listen to our reasons soon, however this turns out”. #CFC #Interwill have new direct talks with Inter board tomorrow – preparing the new official bid. #— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2021 Tali parole del procuratore erano rivolte ad un tifoso dell’Inter. Secondo il giornalista domani sarà una giornata importante per la trattativa che porterebbe il gigante belga a Londra. ...

