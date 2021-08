Franco Vazquez: “Io, il Palermo e il Parma nel destino. Voglio ripetere l’impresa” (Di giovedì 5 agosto 2021) Le dichiarazioni rilasciate da Franco Vazquez che, dopo l'addio al Siviglia, ha scelto di tornare in Italia, al Parma Leggi su mediagol (Di giovedì 5 agosto 2021) Le dichiarazioni rilasciate dache, dopo l'addio al Siviglia, ha scelto di tornare in Italia, al

Advertising

Mediagol : Franco Vazquez: “Io, il Palermo e il Parma nel destino. Voglio ripetere l’impresa” - De_Sand88 : RT @1913parmacalcio: Franco #Vazquez: 'C'è davvero un bel gruppo, sono contento di essere qui' ??????? Guarda il video e leggi le sue parole ??… - 1913parmacalcio : Franco #Vazquez: 'C'è davvero un bel gruppo, sono contento di essere qui' ??????? Guarda il video e leggi le sue parol… - gallobaelotti : Madonna, ormai è passato del tempo, ma Franco Vazquez al Parma non riesco proprio ad accettarlo, vi odio @TorinoFC_1906 - MartinaC1203 : RT @GabCM8: Vorrei tornare alla stagione 2014/15 per riammirare le prodezze di Paulo Dybala e Franco Vázquez, una gioia per gli occhi veder… -