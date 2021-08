Francia - Russia, la finale inattesa: sarà la prima volta dei Galletti (Di giovedì 5 agosto 2021) sarà una finale abbastanza a sorpresa quella del volley maschile in programma sabato sera (di Tokyo) all'Ariake Arena. La squadra transalpina molto 'italiana', che non ha mai giocato l'ultimo atto di ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 5 agosto 2021)unaabbastanza a sorpresa quella del volley maschile in programma sabato sera (di Tokyo) all'Ariake Arena. La squadra transalpina molto 'italiana', che non ha mai giocato l'ultimo atto di ...

Advertising

Federvolley : Saranno la #Russia ???? (ROC) e la #Francia ???? a contendersi la medaglia d'Oro ?? olimpica di #Tokyo2020 LA NEWS ??… - Flyhigh_always : Francia e Russia in finale al volley. Non avrei mai pensato che avrei tifato Russia but here i am - Gazzetta_it : Tokyo2020, Volley: Francia-Russia, la finale inattesa - Blu_di_Russia : @tigrozzo @LucianoBarraCar @borghi_claudio Se è vero quanto scritto da Avvenire, tutt'Europa e non solo ?? - tigrozzo : @Blu_di_Russia @LucianoBarraCar @borghi_claudio Oltre Italia e Francia chi ha adottato sta merda di GP? -