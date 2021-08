Francesco Sarcina papà per la terza volta: la compagna è incinta (Di giovedì 5 agosto 2021) Francesco Sarcina sarà papà per la terza volta. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la giovane compagna del cantante sarebbe incinta. Già qualche tempo fa, ospite di Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone, il leader delle Vibrazioni aveva confessato di essere molto innamorato. Dopo la fine del matrimonio con Clizia Incorvaia infatti Sarcina ha ritrovato il sorriso accanto a una fan. La ragazza è una studentessa ventenne con cui ci sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine. Francesco è già ... Leggi su dilei (Di giovedì 5 agosto 2021)saràper la. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la giovanedel cantante sarebbe. Già qualche tempo fa, ospite di Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone, il leader delle Vibrazioni aveva confessato di essere molto innamorato. Dopo la fine del matrimonio con Clizia Incorvaia infattiha ritrovato il sorriso accanto a una fan. La ragazza è una studentessa ventenne con cui ci sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine.è già ...

