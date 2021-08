Forza Nuova: “Non siamo contro il vaccino ma contro il green pass: chi lo scarica verrà espulso” (Di giovedì 5 agosto 2021) “Per noi quella carta verde è come nel comunismo avere il libretto rosso, pena il gulag”. Hanno le idee abbastanza chiare nei confronti del green pass i vertici romani di Forza Nuova. Come spiega infatti il leader Giuliano Castellino: “La nostra battaglia non è contro il vaccino. Chiunque sceglie di vaccinarsi può scendere in piazza con noi a manifestare. Ciò che contestiamo, e riteniamo inconciliabile con le nostre lotte, è il green pass. Per questo chi lo scarica e lo utilizza verrà ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 agosto 2021) “Per noi quella carta verde è come nel comunismo avere il libretto rosso, pena il gulag”. Hanno le idee abbastanza chiare nei confronti deli vertici romani di. Come spiega infatti il leader Giuliano Castellino: “La nostra battaglia non èil. Chiunque sceglie di vaccinarsi può scendere in piazza con noi a manifestare. Ciò che contestiamo, e riteniamo inconciliabile con le nostre lotte, è il. Per questo chi loe lo utilizza...

