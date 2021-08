Fondi per potenziare il trasporto pubblico locale e i “treni Green”, soddisfatta Gelmini (Di giovedì 5 agosto 2021) ROMA – Buone notizie per le Regioni e i Comuni dalla Conferenza Stato-Regioni di ieri. Gli enti locali avranno a disposizione 450 milioni di euro per potenziare il trasporto pubblico locale e altri 500 milioni per treni ad alimentazione elettrica o a idrogeno, i cosiddetti “treni Green”. Per la ministra Mariastella Gelmini (foto) “è tempo di accorciare le distanze tra i territori, di connettere luoghi e persone. Nessuno deve restare indietro”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 5 agosto 2021) ROMA – Buone notizie per le Regioni e i Comuni dalla Conferenza Stato-Regioni di ieri. Gli enti locali avranno a disposizione 450 milioni di euro perile altri 500 milioni perad alimentazione elettrica o a idrogeno, i cosiddetti “”. Per la ministra Mariastella(foto) “è tempo di accorciare le distanze tra i territori, di connettere luoghi e persone. Nessuno deve restare indietro”. L'articolo L'Opinionista.

