Fondi, finalmente tutti negativi nel camping: revocata l’ordinanza, si torna alla normalità (Di giovedì 5 agosto 2021) Focolaio Covid nel camping di Fondi, finalmente si può tirare un sospiro di sollievo: a seguito degli ultimi controlli effettuati, è stata revocata oggi l’ordinanza sindacale emessa in via precauzionale lo scorso giovedì 29 luglio dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto a seguito dei contagi rilevati all’interno del camping Sant’Anastasia. Fondi: tutti negativi i turisti contagiati nel camping Le persone risultate positive al test antigenico rapido effettuato lo scorso lunedì nell’ambito del maxi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 agosto 2021) Focolaio Covid neldisi può tirare un sospiro di sollievo: a seguito degli ultimi controlli effettuati, è stataoggisindacale emessa in via precauzionale lo scorso giovedì 29 luglio dal sindaco diBeniamino Maschietto a seguito dei contagi rilevati all’interno delSant’Anastasia.i turisti contagiati nelLe persone risultate positive al test antigenico rapido effettuato lo scorso lunedì nell’ambito del maxi ...

Advertising

CorriereCitta : Fondi, finalmente tutti negativi nel camping: revocata l’ordinanza, si torna alla normalità - RegioneMarcheIT : Fondi PNRR per i porti marchigiani e abruzzesi: 156,2 milioni di euro in arrivo. - LivDm78 : Il Comune però non ci versa i fondi per mantenere questi animali e ha maturato un grande debito con noi. Così non p… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Galleria Vittoria, finalmente i lavori ma mancano i fondi per i cavi del tram - ritaglia1gmail : RT @repubblica: Galleria Vittoria, finalmente i lavori ma mancano i fondi per i cavi del tram -