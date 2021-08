Advertising

TV7Benevento : Fondazione Inarcassa, incontro con senatore Margiotta su ddl delega settore costruzioni... - fisco24_info : Fondazione Inarcassa, incontro con senatore Margiotta su ddl delega settore costruzioni: Arrivare ad un testo unico… - FrancoFietta : RT @FondazioneArchI: 7 donne e 8 uomini compongono la rosa dei 15 vincitori della call internazionale 'Rinascimento Urbano' ideata e promos… - architettiroma : #focusurban #PianoBorghi, la tutela del patrimonio naturale e costruito. Tavola rotonda con #DonatoCarlea,… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Inarcassa

Adnkronos

Questo l'obiettivo del disegno di legge delega in materia di costruzioni sul quale laha avviato un confronto con il senatore Salvatore Margiotta, componente della commissione ...E' quanto si legge in una nota della. 'Sicuramente - commenta il presidente della, Franco Fietta - accogliamo con favore la correzione introdotta durante l'...Roma, 5 ago. (Adnkronos/Labitalia) – Arrivare ad un testo unico delle disposizioni legislative in materia di costruzioni che disciplini tutti i profili dell’edilizia. Questo l’obiettivo del disegno di ..."Bene" la correzione introdotta durante l'iter di conversione alla Camera del decreto Semplificazioni bis (di cui è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione, ndr) che riguarda gl ...