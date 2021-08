Fiumicino, da domani in biblioteca solo con il Green Pass (Di giovedì 5 agosto 2021) Da domani per prendere – o restituire – un libro in biblioteca serve il Green Pass. A seguito del decreto n.103 del 23 luglio scorso, da domani 6 agosto l’ingresso alla biblioteca Comunale “Giulio Regeni”, a Fiumicino, sarà consentito solo a chi è in possesso di Green Pass. Accesso alla biblioteca solo con Green Pass Si ricorda che si può ottenere il Green Pass 15 giorni dopo la prima dose di vaccino (valido fino alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 agosto 2021) Daper prendere – o restituire – un libro inserve il. A seguito del decreto n.103 del 23 luglio scorso, da6 agosto l’ingresso allaComunale “Giulio Regeni”, a, sarà consentitoa chi è in possesso di. Accesso allaconSi ricorda che si può ottenere il15 giorni dopo la prima dose di vaccino (valido fino alla ...

