Firenze: sull'Arno, al Ponte Vecchio, il concerto offerto alla città dai tre ensemble dell'Italian Brass Week

«Dalla selva oscura all'amor che move il sole e le stelle... degli Ottoni» è il titolo dell'evento al tramonti, in collaborazione col Maggio Musicale Fiorentino e in onore dei 700 anni dalla morte di Dante. L'ingresso al concerto è libero e gratuito

