Fiorentina | presentate le nuove maglie | l’omaggio alla storia del club VIDEO

(Di giovedì 5 agosto 2021) Lasi prepara per la prossima stagione, l’intenzione è quella di migliorare il risultato dello scorso campionato. E’ stata un’estate molto movimentata in particolar modo per l’addio di Gennaro Gattuso. Nel frattempo sono statele divise per la stagione 2021/2022. La fascia orizzontale richiamamente le divise indossate dai Viola negli anni ’80, una decade a cui tutti i tifosi viola guardano con romanticismo e grande attaccamento, tramandando di generazione in generazione momenti indimenticabili della nostra. Il giglio alabardato è anch’esso parte di un patrimonio di immagini e simboli che ...

Advertising

CalcioWeb : La #Fiorentina presenta le divise per la prossima stagione: lo spettacolo della maglia viola - LeBombeDiVlad : ??? #Fiorentina, la nuova veste viola ?? Presentate le maglie per la prossima stagione #LBDV #LeBombeDiVlad #News -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina presentate

GianlucaDiMarzio.com

Il capitano dellaè in scadenza di contratto nel giugno 2022 e, allo stato attuale, non ... è l'opzione estera quella più battuta per il suo futuro, anche se non sono state ancora...... contenute nelle osservazionida Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per l'approvazione del ... in grado di ricucire la spaccatura tra il quartiere di Portae quello di Sant'Ermete ...La Fiorentina si prepara per la prossima stagione, l’intenzione è quella di migliorare il risultato della scorsa stagione. E’ stata un’estate molto movimentata in particolar modo per l’addio di ...Il club Viola, attraverso un video pubblicato sui suoi canali ufficiali, ha presentato le quattro maglie per la stagione 2021/2022.