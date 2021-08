Fiorentina: ecco la nuova maglia (con il giglio dello squadrone di Antognoni) (Di giovedì 5 agosto 2021) La Fiorentina presenta la nuova maglia, con la scritta Mediacom, l'azienda americana del presidente Commisso, ma anche con la novità del giglio con la F dipinta, che venne adottato giusto quarant'anni fa (stagione 1981-82). Sabato 7 agosto, alle 19, la Fiorentina giocherà un'amichevole con l'Espanyol di Barcellona. Sarà aperta la Maratona, dove potranno entrare soltanto 2.870 spettatori, muniti rigorosamente di green pass. Prezzi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 5 agosto 2021) Lapresenta la, con la scritta Mediacom, l'azienda americana del presidente Commisso, ma anche con la novità delcon la F dipinta, che venne adottato giusto quarant'anni fa (stagione 1981-82). Sabato 7 agosto, alle 19, lagiocherà un'amichevole con l'Espanyol di Barcellona. Sarà aperta la Maratona, dove potranno entrare soltanto 2.870 spettatori, muniti rigorosamente di green pass. Prezzi L'articolo proviene da Firenze Post.

