Fiorentina, agente Pezzella: «Torino? Vi racconto la verità»

Martin Guastadisegno, agente di German Pezzella, ha parlato delle voci che vorrebbero il difensore della Fiorentina al Torino. Le sue dichiarazioni ai microfoni di tuttomercatoweb.com. «Non ho mai parlato col Torino. Ci sono tanti club che seguono Pezzella, ma finora non è arrivata nessuna offerta ufficiale. In caso dovesse arrivare, la valuteremo con la Fiorentina.

