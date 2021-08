Finalmente qualcuno se ne è accorto Inquadratura troppo spinta | la rabbia di Federica Pellegrini | un caso a Tokyo 2020

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 agosto 2021)si ritira. La sua nuova vita dopo le Olimpiadi diè iniziata con una poltrona politica, quella del Cio in rappresentanza degli atleti. "Mi pare il modo migliore per restare aggrappata a un ambiente che amo - ha detto entusiasta -. Devo ringraziare Giovanni Malagò, che da presidente del Coni mi ha convinta a mettermi in gioco e soprattutto, Matteo Giunta (fidanzato e allenatore ndr). Io avevo molti dubbi perché so che è un ruolo impegnativo che non vivrò alla leggera, ma lui mi ha spinto. Ora so che aveva ragione perché sono davvero felice di questa possibilità". Per la ...