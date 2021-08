Federica Pellegrini spegne 33 candeline e pensa al futuro | “La mia vita post sport è già iniziata”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 5 agosto 2021) L’azzurra festeggia oggi 33 anni, la prima donna a prendere parte a cinque edizioni dei giochi e a cinque finali nei 200 stile ha già iniziato la suanuoto. La nuotatrice, anzi ex, nelle ultime ore ha anche ottenuto un importante riconoscimento. È stata eletta dagli altri atleti come rappresentate del CIO. Un impegno serio che le sta a cuore e che le consentirà di partecipare alle prossime due edizioni dei Giochi (è in carica per 7 anni). Leggi anche: L’ultima vittoria di: questa volta fuori dalla vasca “La lotta al doping è una delle ...