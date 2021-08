Federica Pellegrini | il post di Matteo Giunta che si lascia andare

(Di giovedì 5 agosto 2021) Oggi è il compleanno diche spegne trentatrè candeline: arrivano gli auguri social diche siOggispegne trentatrè candeline. Il risveglio per la campionessa olimpica è stato con unsu Instagram nel quale ha esordito con un: “Non ho ancora capito come devo affrontare questi 33 anni”. Nei giorni scorsi di novità nella vita della Divina ce ne sono state. Alla suq quinta Olimpiade ha raggiunto un’altra finale nella gara 200m a stile libero, ha annunciato il ritiro ...

compie 33 anni e spegne le candeline a Casa Italia, a Tokyo. Stappa lo spumante il compagno, Matteo Giunta. Il discorso tocca al presidente del Coni, Giovanni Malagò: ' Abbiamo ...I due, che a queste Olimpiadi hanno ufficializzato la loro storia d'amore, non si nascondono ...Oggi è il compleanno di Federica Pellegrini che spegne trentatrè candeline: arrivano gli auguri social di Matteo Giunta che si lascia andare ...