Fascio e martello | Pennacchi e quel leggendario “viaggio per le città del Duce”

(Di giovedì 5 agosto 2021) Roma, 5 ago – Se lo storico tace, tocca allo scrittore impugnare la penna. Se poi lo storico tace per timore o convenienza, lo scrittore ci prova ancora più gusto. È da qui che il compianto Antonioha iniziato il suo «per ledel». L’autore di Canale Mussolini – romanzo sull’epopea della bonifica fascista che gli è valso il Premio Strega – pensava di dover visitare al massimo una dozzina di centri urbani,li più famosi. E invece più scavava, e più ne trovava: «Io nasco narratore. Storico mi ci sono dovuto fare perché non c’era nessun altro. Solo per questo. E m’è toccato ...

È scomparso improvvisamente Antonio Pennacchi, uomo ruvido, scrittore potente. Per Laterza il bellissimo "Fascio e martello." Bellissimo il tuo libro Canale Mussolini

Tra gli altri romanzi: '' (2008); 'Storia di Karel' (2013); 'il delitto di Agora'' (2018). L'ultimo romanzo del 2020 è 'La strada del mare', dove Pennacchi torna a raccontare un ...... mentre per Antonio, Sabaudia era uno scenario di cartone, buono solo per Cinecittà, ma questo racconto lo troverete in un suo libro dal titolo "- viaggio per le città del Duce" in ...In città la dipartita è annunciata da scarne epigrafi, confusa tra quelle di tanti: nulla che rimandi alla sua fama. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per il 5 agosto. A omaggiare lo scritto ...È morto ieri a 71 anni lo scrittore di Latina Antonio Pennacchi, vincitore del Premio Strega nel 2010 con il celebre romanzo "Canale Mussolini". L'autore ...