Faremo la terza dose? L’Oms frena ed esorta a vaccinare i Paesi emergenti (Di giovedì 5 agosto 2021) La variante delta è già dominante in diversi Paesi sviluppati e porta in dote (assieme alla contagiosità più elevata) la preoccupazione che i vaccini impiegati finora siano meno validi, nonostante i dati attestino la loro efficacia nel prevenire ospedalizzazioni e decessi anche a fronte dell’aumento di contagi tra i vaccinati. Perciò è in crescita l’interesse pubblico per una possibile terza dose di vaccino, un booster, magari ottimizzato per delta, cosicchè i cittadini siano ancora più al sicuro. Questa settimana Israele ha iniziato a inoculare la terza dose di vaccino Pfizer/BioNTech a tutti gli over 60 ... Leggi su formiche (Di giovedì 5 agosto 2021) La variante delta è già dominante in diversisviluppati e porta in dote (assieme alla contagiosità più elevata) la preoccupazione che i vaccini impiegati finora siano meno validi, nonostante i dati attestino la loro efficacia nel prevenire ospedalizzazioni e decessi anche a fronte dell’aumento di contagi tra i vaccinati. Perciò è in crescita l’interesse pubblico per una possibiledi vaccino, un booster, magari ottimizzato per delta, cosicchè i cittadini siano ancora più al sicuro. Questa settimana Israele ha iniziato a inoculare ladi vaccino Pfizer/BioNTech a tutti gli over 60 ...

