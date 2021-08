Fano | undici evacuati a Magliano ma l' ordigno bellico in realtà era un fumogeno

Advertising

Era una granata fumogena l' ordigno bellico riaffiorato nei giorni scorsi da un campo coltivato sulle colline a Magliano di. Gli artificieri dell'Esercito l'hanno rimosso ieri mattina, quando era ormai chiaro che non rappresentava un pericolo, l'hanno messo in sicurezza e poi l'hanno portato via per smaltirlo nel ...persone da evacuare nella fascia collinare fanese compresa fra le località di Magliano, Ferretto e San Cesareo, per metterle in sicurezza mentre gli artificieri dell' Esercito faranno ...FANO - Era una granata fumogena l'ordigno bellico riaffiorato nei giorni scorsi da un campo coltivato sulle colline a Magliano di Fano. Gli artificieri dell'Esercito l'hanno ...