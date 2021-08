Famiglia gay russa fugge in Spagna perché vittima di minacce e insulti (Di giovedì 5 agosto 2021) La comunità Lgbtq, come noto, non ha vita facile in Paesi che reprimono le libertà individuali, come la Russia. Una Famiglia gay russa apparsa in un controverso annuncio pubblicitario per una catena ... Leggi su globalist (Di giovedì 5 agosto 2021) La comunità Lgbtq, come noto, non ha vita facile in Paesi che reprimono le libertà individuali, come la Russia. Unagayapparsa in un controverso annuncio pubblicitario per una catena ...

Famiglia gay russa fugge in Spagna perché vittima di minacce e insulti La comunità Lgbtq, come noto, non ha vita facile in Paesi che reprimono le libertà individuali, come la Russia. Una famiglia gay russa apparsa in un controverso annuncio pubblicitario per una catena di supermercati è fuggita in Spagna dopo aver subito abusi online e minacce di morte. "Siamo salve, stiamo riposando",...

Quello spot in tv con le famiglie "arcobaleno" Ho visto più volte in tv lo spot che promuove i vari tipi di famiglia, da quella tradizionale fino a quella arcobaleno. Ben venga.

