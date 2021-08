Fair Play Finanziario: novità applicata dalla UEFA. I dettagli (Di giovedì 5 agosto 2021) Cambiano i criteri del Fair Play Finanziario UEFA: si guarderà al patrimonio netto, non più all’equilibrio tra entrate e uscite Cambia il regolamento. Come riportato da calcioefinanza.it, nel documento sul ‘Progetto Fenice’ inviato dalla FIGC al governo si legge che il nuovo Fair Play Finanziario della UEFA non terrà più contro della parità di bilancio ma conterà il patrimonio netto. «A partire dalle prossime stagioni sportive Break-even result (BER) non sarà più applicato dalla UEFA e verrà ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Cambiano i criteri del: si guarderà al patrimonio netto, non più all’equilibrio tra entrate e uscite Cambia il regolamento. Come riportato da calcioefinanza.it, nel documento sul ‘Progetto Fenice’ inviatoFIGC al governo si legge che il nuovodellanon terrà più contro della parità di bilancio ma conterà il patrimonio netto. «A partire dalle prossime stagioni sportive Break-even result (BER) non sarà più applicatoe verrà ...

