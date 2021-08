Eva Henger verso la pace con la figlia Mercedesz | «Ci vorrà calma e pazienza»

(Di giovedì 5 agosto 2021)in vista tra Evae ladopo anni di accuse, incomprensioni e ripicche. Nell?intervista rilasciata al settimanale Vero in edicola da domani, 5 agosto, Eva...

Dopo anni di accuse, incomprensioni e ripicchee la figlia Mercedesz sembrano pronte a riallacciare i rapporti. In un'intervista rilasciata al settimanale Vero ,ha detto " Siamo in un momento di pace e di tranquillità, ...e la figlia Mercedesz fanno pace dopo Peracchi?/ "Con calma e pazienza" Nello Maestri e Viviana Bottaro: dopo Tokyo 2020 le nozze Nello Maestri e Viviana Bottaro hanno così annunciato le ...Eva Henger ha fatto sapere che ora che la figlia Mercedesz ha chiuso la relazione con l’ex Lucas Peracchi sarà possibile recuperare un rapporto, anche se ci vorrà “calma e pazienza”.Mercedesz Henger si gode le sue vacanze alla grande, tutta vita con un bicchiere di vino a bordo piscina: in costume è esplosiva ...