Europa League, terzo turno: i risultati di oggi. Bene Celtic e Rapid Vienna (Di giovedì 5 agosto 2021) oggi si sono giocate ben sette gare valide per il terzo turno preliminare di Europa League. Successi esterni per Celtic e Slovan Bratislava, tra le mura amiche sorridono Rapid Vienna e Omonia. Ecco tutti i risultati: K. Almaty-Alashkert 0-0 Jablonec-Celtic 2-4 Lincoln-Slovan Bratislava 1-3 Omonia-Flora 1-0 Galatasaray-St. Johnstone 1-1 Mura-Zalgiris 0-0 Rapid Vienna-Anorthosis 3-0 Foto: Logo Europa League Twitter L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 5 agosto 2021)si sono giocate ben sette gare valide per ilpreliminare di. Successi esterni pere Slovan Bratislava, tra le mura amiche sorridonoe Omonia. Ecco tutti i: K. Almaty-Alashkert 0-0 Jablonec-2-4 Lincoln-Slovan Bratislava 1-3 Omonia-Flora 1-0 Galatasaray-St. Johnstone 1-1 Mura-Zalgiris 0-0-Anorthosis 3-0 Foto: LogoTwitter L'articolo proviene da Alfredo ...

