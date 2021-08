Europa League 2021 2022 | vince il Celtic Frena il Galatasaray

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 agosto 2021) Qualche sorpresa e qualche conferma nell’andata del terzo turno preliminare di. Ile concon un 4-2 rifilato ai danni del Jablonek con le reti di Abada (12?), Furuhashi (16?), Forrest (64?) e Christie (90?).ilche non è andato oltre l’1-1 in casa contro il St Johnstone: non basta la rete di Boey in una gara condotta in dieci uomini dal 56? per un rosso sventolato a Muslera. Vittoria per lo Slovan Bratislava che ha battuto 3-1 il Lincoln mentre l’Omonoia ha superato di misura 1-0 ...