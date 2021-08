Euro 2020, salgono a 11 gli arresti per insulti razzisti a tre giocatori inglesi dopo la finale (Di giovedì 5 agosto 2021) salgono a 11 le persone fermate e denunciate dalla polizia britannica per gli abusi online rivolti ai tre giocatori della nazionale inglese, Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, insultati tramite i social per aver sbagliato i calci di rigori nella finale di Euro 2020 contro l’Italia a Wembley. La Football Policing Unit, dopo aver ricevuto oltre 600 segnalazioni di commenti razzisti apparsi in rete, è intervenuta giudicandone 207 di natura criminale. Tra questi, 123 provenivano da account stranieri, mentre 34 erano riconducibili a residenti nel Regno Unito e quindi ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021)a 11 le persone fermate e denunciate dalla polizia britannica per gli abusi online rivolti ai tredella nazionale inglese, Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, insultati tramite i social per aver sbagliato i calci di rigori nelladicontro l’Italia a Wembley. La Football Policing Unit,aver ricevuto oltre 600 segnalazioni di commentiapparsi in rete, è intervenuta giudicandone 207 di natura criminale. Tra questi, 123 provenivano da account stranieri, mentre 34 erano riconducibili a residenti nel Regno Unito e quindi ...

Euro 2020: salgono a 11 gli arresti per insulti razzisti Rai Sport

Euro 2020: salgono a 11 gli arresti per insulti razzisti E' salito a 11 il numero di persone fermate e denunciate dalla polizia britannica per gli abusi online rivolti ai tre giocatori della nazionale inglese, insultati via social per aver sbagliato i calci ...

