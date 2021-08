Esondato il lago di Como | strade e piazze allagate e invase dai detriti - FOTO

Advertising

difenacum : @TuaSorella_85 Anche ieri ha fatto un po’ di casini, deve essere anche esondato il lago - infoitinterno : Maltempo, esondato lago di Como: strade allagate, chiuso lungolago - infoitinterno : Maltempo, esondato il Lago di Como: invase le strade della città, il lungolago e piazza Cavour [FOTO] - laregione : Maltempo, il lago di Como è esondato - _userv : Lago esondato, ci sta -

Ultime Notizie dalla rete : Esondato lago

Rai News

Ildi Como èquesta notte invadendo il lungolago, Piazza Cavour e le strade cittadine. Dopo le abbondanti piogge cadute nel Comasco e nel Lecchese ilha raggiunto in mattinata la quota ...Data la situazione, è consigliabile monitorare le corse su www.asfautolinee.it . Cambiano gli itinerari degli autobus in città a causa dell'esondazione delin piazza Cavour. Per quanto riguarda al Linea urbana 4 , le corse dirette alla stazione FS, da Via Dante sono deviate per Via Sacco, Viale Lecco, Piazza Verdi, Piazza Cavour; le corse dirette a ...Continua l’incubo maltempo per la zona del comasco, nonostante da ora proseguano le operazioni per ripulire le sponde del lago e le zone della città travolte da acqua e detriti. Nella notte invece l’a ...Il lago di Como è esondato questa notte invadendo il lungolago, Piazza Cavour e le strade cittadine. Dopo le abbondanti piogge cadute nel Comasco e nel ...