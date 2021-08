Esenzione vaccino, quali sono i casi: la circolare del Ministero (Di giovedì 5 agosto 2021) Esenzione vaccino, con il Green pass obbligatorio da domani arriva anche la certificazione per chi non può avere la somministrazione Getty ImagesDa domani al via ufficiale al Green pass, indispensabile per poter svolgere in sicurezza tante attività di svago come andare al bar, al ristorante o al teatro. Ma arriva anche l’attesa circolare del Ministero che chiarisce su un altro certificato, quello sull’Esenzione dal vaccino. Il documento vale per chi la somministrazione è stata “omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate”, detto in ... Leggi su ck12 (Di giovedì 5 agosto 2021), con il Green pass obbligatorio da domani arriva anche la certificazione per chi non può avere la somministrazione Getty ImagesDa domani al via ufficiale al Green pass, indispensabile per poter svolgere in sicurezza tante attività di svago come andare al bar, al ristorante o al teatro. Ma arriva anche l’attesadelche chiarisce su un altro certificato, quello sull’dal. Il documento vale per chi la somministrazione è stata “omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate”, detto in ...

