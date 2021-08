Esenzione Vaccino: Arriva il Certificato per chi Soffre di Patologie Specifiche (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare in merito all’Esenzione da Vaccino per il covid-19. Il Certificato viene rilasciato “nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o ... Leggi su youreduaction (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare in merito all’daper il covid-19. Ilviene rilasciato “nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o ...

